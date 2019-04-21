شهدت مختلف مديريات الأمن، إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت على التعديلات الدستورية، خلال اليوم الثاني للاستفتاء.

وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، باتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء، من خلال توفير كراسي متحركة بكافة مقار اللجان والتيسير عليهم حال إدلائهم بأصواتهم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود فاروق، وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما اضطلع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، باصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.