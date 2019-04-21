أدلى الأنبا يوأنس، مطران وأسقف محافظة أسيوط للأقباط الأرثوذكس، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة إسماعيل قباني بمدينة أسيوط، على كرسي متحرك، برفقة بعض قيادات ورجال الكنيسة بالمحافظة.

وشهدت لجان الاستفتاء على تعديل الدستور بمحافظة أسيوط، خلال اليوم الثاني للاستفتاء، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في اللجان الفرعية بالقرى وسط تواجد أمني مكثف بالتعاون بين القوات المسلحة ومديرية أمن أسيوط وغرفة عمليات المحافظة.

ويصوت 2 مليون و683 ألفا و186 ناخبًا في 15 لجنة عامة بأسيوط، بـ496 مركزا انتخابيا يضم 609 لجان فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.