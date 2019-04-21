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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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مدير "شباب ورياضة الإسكندرية" تتابع عمليات الاستفتاء على تعديل الدستور

مدير "شباب ورياضة الإسكندرية" تتابع عمليات الاستفتاء على تعديل الدستور

العاملون بـ"مياه المنيا" يتوجهون إلى لجان الاستفتاء في مسيرة حاشدة

العاملون بـ"مياه المنيا" يتوجهون إلى لجان الاستفتاء في مسيرة حاشدة

مسيرة لـ"العاملين بمياه الباجور" لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

مسيرة لـ"العاملين بمياه الباجور" لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

"النور" بالإسكندرية يطلق "مندوب توصيل مجاني" لكبار السن

"النور" بالإسكندرية يطلق "مندوب توصيل مجاني" لكبار السن

عاجل| مقتل 10 عسكريين في هجوم إرهابي بمالي

عاجل| مقتل 10 عسكريين في هجوم إرهابي بمالي

الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص من داخل مصعد بالقناطر.. والأهالي: شكرا رجال الشرطة

الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص من داخل مصعد بالقناطر.. والأهالي: شكرا رجال الشرطة

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