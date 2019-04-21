أعربت الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج "مساء dmc"، عن حزنها الشديد من الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة السيريلانكية كولومبو، صباح اليوم الأحد.

وكتبت "الحصري" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "165 قتيلًا حتى الآن ومئات المصابين في الهجوم الإرهابي، تزامنًا مع احتفالات عيد الفصح.. تفجيرات استهدفت 3 كنائس و3 فنادق".

وأضافت الإعلامية: "بلد هادية وجميلة وأهلها مسالمين جدًا ومعروف عنهم التسامح والابتسامة الدائمة تسمي أرض الشعب المبتسم.. بلد متعدد الأعراق والأديان واللغات يعيش في سلام وأمان".

هزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح. وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي. وأسفرت عن مقتل 161 شخصا وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري، وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة".

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.