قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدان بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت اليوم في دولة سريلانكا الصديقة.

وتوجه الرئيس السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، راجياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وقوة التحمل في هذا المصاب الأليم، وذلك في بيان أصدرته ظهر اليوم، رئاسة الجمهورية.

وأكد السيسي، أن الإرهاب الأسود يشكل جرحًا غائرًا في ضمير البشرية، ويعلن مرة بعد مرة استخفافه بالروح الإنسانية وعدم احترامه لقدسيتها، مبينا أنه يستهدف الأبرياء والآمنين على اختلاف أديانهم وعقائدهم، سواء في دور العبادة أو في أي مكان تطوله يده الآثمة.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الإرهاب يستهدف بث الرعب والفزع في قلوب جميع سكان العالم، وإثارة الفوضى وهز استقرار المجتمعات، مدفوعًا في ذلك بأفكار مسمومة، وبكراهية عميقة لكل ما أنجزه بنو البشر من حضارة ورقي وتقدم.

واختتم الرئيس السيسي حديثه مشددًا على أن الأمر يحتم العمل دوليًا والتكاتف لوضع حد لخطر الاٍرهاب؛ لتقويض نشاطه من خلال مواجهة شاملة لكل عناصره.