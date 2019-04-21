تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة.

بدأ الوزير جولته بتفقد لجنة المتحف الزراعي، وصافح عددا من المواطنين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم، وقدّم لهم التحية والتقدير لحرصهم على الحضور والوقوف في الطوابير لبناء مستقبل بلدهم، كما صافح المستشار رئيس اللجنة، واطمأن منه على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات، وتوفير التسهيلات لإدلاء أبناء الشعب المصري بأصواتهم.

وأشاد شعراوي في تصريحات صحفية عنه، بالصورة الرائعة التي رسمها المصريون من الجاليات المصرية في الخارج، والتوافد على مقار البعثات الدبلوماسية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وتحمّل بعضهم مشقة السفر لمسافات بعيدة، كما أشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية مشاركة المواطنين الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية في مناخ ديمقراطي، داعيا الجميع إلى المشاركة بإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، باعتباره واجبا وطنيا أصيلا، لافتا إلى أنّ المشاركة تعكس صورة مصر أمام العالم، وحالة الاستقرار والأمن التي تعيشها مصر في الوقت الراهن.

وقال شعراوي إنّ غرفة العمليات المركزية في الوزارة تتابع على مدار الساعة سير عملية الاستفتاء، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات بمشاركة 54 من العاملين بالوزارة، لضمان سرعة ودقة ومتابعة تسجيل البيانات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستفتاء في المحافظات، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، والوقوف على المستجدات فى عملية الاستفتاء بالمحافظات أولا بأول.

وأكد وزير التنمية المحلية، تجهيز بعض التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للمشاركة في حقوقهم الدستورية بسهولة ويسر، بمساعدة قوات الجيش والشرطة والمحافظات.

وتفقد الوزير ومحافظ الجيزة لجنتي مدرسة القومية بالعجوزة ومدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة، واطمأن شعراوي على نسبة الإقبال من القضاة الموجودين في اللجان، الذين أكدوا أنّها جيدة.

وقدّم شعراوي الشكر للمرأة المصرية التي تحرص على النزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لافتا إلى أنّ المحافظين يتابعون في المراكز والمدن سير العملية الانتخابية.

واختتم وزير التنمية المحلية جولته في الجيزة، بتفقد اللجنة الانتخابية في مدرسة المستقبل الإعدادية بإمبابة، وسط زغاريد من السيدات وهتافات "تحيا مصر".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.