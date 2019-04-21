افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، تحت عنوان "تشكيل مستقبل الطب: الممارسة والمهنية.. نحو رؤية مصر 2030"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد الكلية، ووكلاء الكلية ونخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء، وذلك بقاعة الاحتفالات الرئيسية بمقر الكلية.

وأوضح عبدالغفار في بداية كلمته، أنّ قصر العيني منصة للتعليم والبحث العلمي، وكان دائما وما زال صرحا طبيا كبيرا بأساتذته وطلابه والعاملين به، مشيرا إلى رسالته النبيلة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، مقدما خدماته الجليلة لملايين المرضى على مدار العام، فضلا عن دوره الأساسي في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية لآلاف الطلاب وشباب الأطباء من المصريين والوافدين أيضا من الدول العربية والإفريقية.

وأضاف وزير التعليم العالي أنّ المؤتمر يناقش خطة تطوير التعليم الطبي، ويهدف للتباحث والتحاور بشأن حاضر ومستقبل العلوم الطبية بمصر، بما يواكب رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أنّ المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة مثل التدريب بعد التخرج، وكيفية تطوير الاختبارات المعملية، ووضع أسس التطبيق الكامل لنظام التعليم (5+2)، وغيرها من الموضوعات.

وأشاد عبدالغفار بجهود قطاع العلوم الطبية خلال العامين الماضيين لتطوير التعليم الطبي، مشيرا إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التعليم الطبي (5+2)، وتغيير قانون مزاولة مهنة الطب، والانتهاء من مجمل الآراء الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، والانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بقانون التجارب السريرية، لافتا إلى أنّ كل هذه الإجراءات نقلة غير مسبوقة في التعليم الطبي بمصر.

وفي ختام كلمته وجّه وزير التعليم العالي الشكر لجامعة القاهرة وكلية الطب وللقائمين على تنظيم المؤتمر، متمنيًا النجاح للمؤتمر في تحقيق أهدافه والخروج بتوصيات مهمة تخدم القطاع الطبي.

وفي كلمته، أكد الخشت أنّ المؤتمر يتناول عددا من المحاور بينها التدريب والممارسة، والبحث العلمي، وتطوير المستشفيات، مشيرا إلى أنّ جامعة القاهرة تضع في أولوياتها تطوير مستشفيات الجامعة، موجّها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه لمشروع تطوير وحدة الطوارئ، مشيرا إلى دور كلية طب قصر العيني في النشر الدولي والذي أسهم في رفع ترتيب الجامعة بالتصنيفات العالمية.