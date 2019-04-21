زايد تشكر الطيب لدعمه "قوائم الانتظار": لولا بيت الزكاة لما نجحنا

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لبحث استمرار دعم صندوق بيت الزكاة والصدقات المصري لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات جديدة لقوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ اللقاء تناول دعم صندوق بيت الزكاة والصدقات لمبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" للتخصصين الجديدين المقرر دخولهما ضمن المبادرة، وهما "القسطرة المخية" و"القسطرة الطرفية"، في إطار زيادة عدد التدخلات الحرجة والعاجلة التي تشملها المبادرة من 9 إلى 11 تخصصا، دعما للمريض المصري.

وقال مجاهد إنّ وزيرة الصحة وجّهت الشكر لشيخ الأزهر، على دعمه خلال الفترة السابقة للمبادرة الرئاسية لـ"قوائم الانتظار"، التي نجحت حتى اليوم في إنهاء 138 ألف عملية جراحية، مؤكدا أنّه لولا مساهمة بيت الزكاة والصدقات المصري، والبنك المركزي، ومؤسسات المجتمع المدني، لما شهدنا هذا النجاح والذي من شأنه تحفيف معاناة المرضى، موضحة أنّه بفضل الحوكمة التي تم تطبيقها بالمبادرة، تم توفير أكثر من 265 مليون جنيه، كانت تهدر في ازدواجية القرارات الصادرة لعلاج المرضى، بين العلاج على نفقة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما تم التغلب عليه حاليا.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة" أنّ اللقاء تطرق إلى دراسة مساهمة الأزهر الشريف، في إنشاء وتجهيز مستشفى القرنة بمحافظة الأقصر، بما يساهم في دعم وتقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري، مشيرا إلى أنّ وزيرة الصحة أكدت أنّ المواطن المصري يثق ثقة كاملة في بيت الزكاة والصدقات، ومخرجاته بما يقوم به للمواطنين، ويدعم المريض المصري.

من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، دعم المريض المصري، مشيرا إلى أنّ الأزهر الشريف لن يدخر أي جهد من شأنه تخفيف آلام المرضى.