توافد أهالي قرية العدوة، التابعة لمركز ههيا، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، لليوم الثاني على التوالي إلى مقر لجنتي الاستفتاء على تعديل الدستور بالقرية.

وقالت الحاجة "فتحية مصطفى الصاوي"، 70 عاما، إحدى أهالي القرية، إنها حرصت على المشاركة في الاستفتاء من أجل الاستقرار وتقدم مصر، مشيرة إلى أنها قطعت نحو كيلو ونصف من منزلها إلى مقر اللجنة للمشاركة في الواجب الوطني.

واعتبرت "نادية أحمد"، إحدى أهالي القرية، أن "التصويت في الاستفتاء أمانة، وأن عدم المشاركة سلبية لا مبرر لها، خاصة أن من حق أي شخص الإدلاء بصوته في حرية تامة".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.