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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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مسلمون وأقباط في مسيرة حاشدة للتوعية بالمشاركة في الاستفتاء بالبحيرة

مسلمون وأقباط في مسيرة حاشدة للتوعية بالمشاركة في الاستفتاء بالبحيرة

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ وبنها.. والناخبون يستقبلونه بالأعلام

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ وبنها.. والناخبون يستقبلونه بالأعلام

بعد اعتداءات سريلانكا.. السعودية تدعو لتعاون دولي للقضاء على الإرهاب

بعد اعتداءات سريلانكا.. السعودية تدعو لتعاون دولي للقضاء على الإرهاب

سفير مصر بسريلانكا: الجالية المصرية بخير.. ونتابع الأحداث أولا بأول

سفير مصر بسريلانكا: الجالية المصرية بخير.. ونتابع الأحداث أولا بأول

"سيدة الأكياس" في حادث الدرب الأحمر تشارك في الاستفتاء: لازم ننزل

"سيدة الأكياس" في حادث الدرب الأحمر تشارك في الاستفتاء: لازم ننزل

مسن مريض بالقلب يشارك في الاستفتاء بأسوان: "الصوت أمانة"

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بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

«باسم» ينافس باعة «سور الأزبكية»: معرض دائم.. تخفيضات واستعارة وكتب مجانية

«باسم» ينافس باعة «سور الأزبكية»: معرض دائم.. تخفيضات واستعارة وكتب مجانية

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

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