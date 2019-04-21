بعد اعتداءات سريلانكا.. السعودية تدعو لتعاون دولي للقضاء على الإرهاب

دعت الرياض لتعاون دولي للقضاء على "الارهاب" بعد سلسلة اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد أسفرت عن مقتل 207 أشخاص على الأقل، وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية".

وقدّم المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"، وشدّد على "ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء".

بدورها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر التفجيرات، وشدّدت أبوظبي في بيان رسمي على موقفها "الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستدف الجمع دون تمز بن دين وعرق".

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

وأعلن وزير دفاع سريلانكا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم في أعقاب الانفجارات، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

فيما أعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.