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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإرهابية على كنائس وفنادق بسريلانكا

مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإرهابية على كنائس وفنادق بسريلانكا

السيدات يتزاحمن أمام "الشهيد أبوزيد" بالبدرشين للمشاركة في الاستفتاء

السيدات يتزاحمن أمام "الشهيد أبوزيد" بالبدرشين للمشاركة في الاستفتاء

رئيس ونواب جامعة أسيوط يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

رئيس ونواب جامعة أسيوط يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

"الوطنية للانتخابات": النساء تصدرن صفوف الاستفتاء كعادتهن

"الوطنية للانتخابات": النساء تصدرن صفوف الاستفتاء كعادتهن

رئيس المجلس السوداني: دورنا مكمل للثورة ونسعى لتسليم السلطة للشعب

رئيس المجلس السوداني: دورنا مكمل للثورة ونسعى لتسليم السلطة للشعب

قائد الدفاع الجوي ومحافظ أسوان يتفقدان لجان الاستفتاء

قائد الدفاع الجوي ومحافظ أسوان يتفقدان لجان الاستفتاء

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بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

«باسم» ينافس باعة «سور الأزبكية»: معرض دائم.. تخفيضات واستعارة وكتب مجانية

«باسم» ينافس باعة «سور الأزبكية»: معرض دائم.. تخفيضات واستعارة وكتب مجانية

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

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