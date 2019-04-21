قالت الفنانة رجاء الجدواي، إنها حرصت بشدة على المشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، مشيرة إلى أنها كانت خارج مصر، وبمجرد وصولها إلى المطار ذهبت إلى لجنة التصويت الخاصة بها.

وأضافت "الجداوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، في فقرة خاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأحد، "أن مشهد المصريين أمام اللجان شيء مشرف جدا وعظيم"، متابعة: "قبل ما المواطن ينزل لازم يقول في ذهنه اللي اتعمل في البلد، واللي لسه هيتعمل".

وتابعت أن مشهد السيدات ومشاركتهم في الاستفتاء "حاجة تفرح"، موضحة أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.