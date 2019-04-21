قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة تابعت منذ صباح اليوم؛ جميع اللجان الفرعية على مستوى أنحاء الجمهورية، والتي فتحت في مواعيدها إلا القليل منها لأسباب مختلفة منها تعرض القاضي رئيس اللجنة للإعياء فجرى استبداله، ووفاة أحد أهالي القاضي.

وأكد "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن التصويت في كل اللجان انتهي أمس في تمام الساعة التاسعة مساءا، وذلك بعد أن أعلن كل رئيس لجنة انتهاء التصويت وإغلاق الصندوق بـ"القفل البلاستيكي المسلسل".

وعن إجراءات إغلاق لجان التصويت وإعادة فتحها، أوضح "الشريف، أنه يجرى وضع صندوق الأوراق في مكان مؤمن مع مراجعة أصوات الناخبين، وإثبات كل ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ثم وضعه في مكان آمن، على أن يتأكد رئيس اللجنة من إجراءاته اليوم الثاني وإثبات ذلك، وعليه يبدأ تصويت اليوم الثاني.

واستكمل "الشريف"، أن هناك إجراءت كثيرة قدُمت للوافدين للتسهيل عليهم، مبينا أنه من حقهم التوجه لأقرب لجنة والإدلاء بأصواتهم حتى لا يضيع حق أحد بالمشاركة في التصويت.

وأشار "الشريف"، إلى أن "الحبر الفسفوري" ضمان عدم تكرار الصوت، مبينًا أن هناك تنبيهات بضرورة التأكد من النظر لأيدي الناخب حال دخوله وضرورة التأكد من وضعه يده في "الحبر الفسفوري" بعد تصويته.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.