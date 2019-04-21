قال عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري السوداني، إنه إذا اتفقت القوى السياسية على حكومة انتقالية تُسلم السلطة فورا، مؤكدا أن المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة.

وأضاف "برهان"، خلال حوار خاص عبر فضائية "سكاي نيوز" نقلا عن التلفزيون السوداني، الأحد، أنه لم تتقدم أي قوة سياسية بترشيح أي أسماء لرئاسة الجهاز الحكومي أو رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه ينتظر مقترحاتهم ليتم دراستها، وإن اتفقت القوى السياسية على مقترح ما لا يوجد أي اعتراض.

وتابع أن يفضّل أن تكون المرحلة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط، لتتاح الفرصة للجميع للعمل.