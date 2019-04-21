نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، مد التصويت ليوم رابع، موضحا أن القوات التأمينية تؤمن اللجان بشكل كبير، ومن المقرر اصطحابهم للأوراق مع رئيس اللجنة بعد انتهاء العملية الانتخابية والفرز إلى اللجنة العامة التي تتسلمها، قبل تسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للهيئة الآن، أنه يجرى التعامل مع الشائعات أولا بأول، عن طريق إصدار البيانات أو المؤتمرات وغيرها من الوسائل، نافيا حجب المنظمات أو وسائل الإعلام عن المتابعة.

وشدد على أن الاستفتاء يتابعه في مصر 22 منظمة دولية وجهة، منهم الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية، و58 منظمة محلية، مبينا نا كل هذه المنظمات تم قبولها على أرض الواقع ولها متابعين وترصد وتتابع، موضحا أن "غير ذلك تشويه للصورة".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة قررت إلغاء ساعة الراحة باللجان، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على التصويت.

واستكمل "الشريف"، أنه انتهى التصويت في الخارج في نيوزيلندا، لافتا إلى أنه تباعا تغلق السفارات أبوابها، فيما يحصر المشرفين على القنصليات دون الإعلان عن نتائج أو أرقام.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.