استقبل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العامة بالعطارين بالإسكندرية البطل أحمد إدريس بطل فكرة الشفرة النوبية في حرب أكتوبر المجيدة 1973 وقدم له كل التسهيلات واصطحبه حتى مقر لجنة الاقتراع.

وقال خفاجي إن سير العمل في اللجان في اليوم التالى للاستفتاء التاريخى على التعديلات الدستورية، يتم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن اللجان استقبلت مجموعة من أبناء النوبة المقيدين في منطقة العطارين يتقدمهم المقاتل أحمد إدريس الحاصل على نجمة الشرف العسكرية لدوره البطولى في فكرة الشفرة النوبية التى كانت إحدى عوامل النصر في حرب أكتوبر المجيدة.