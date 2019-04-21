توافد العاملون بشركة "مصر للصيانة"، بموقع أبورديس، لليوم الثاني على التوالي على مقار اللجان المخصصة للوافدين بمدينة أبورديس، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال محمد القفاص، مدير إدارة الموارد البشرية بـ"شركة مصر للصيانة"، منطقة أبورديس، إن جموع العاملين بالشركة توافدوا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، موضحا أنه تم توفير وسائل مواصلات لنقلهم للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز انتخابية بإجمالي 19 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا بإجمالي 22 لجنة انتخابية، ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبًا مسجلين في الجداول الانتخابية إضافة إلي 5 ألاف مغترب.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.