رافق الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، طلاب الجامعة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعدد من لجان الاستفتاء بدمنهور، شملت المدرسة الحديثة بنات ومدرسة سليم البشري ومدرسة معاذ بن جبل.

وقال الدكتور عبيد صالح، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واجب وطني، ويجب على الجميع أن يشارك فيه لأنه واجب مرتبط بمستقبل الوطن وليس مجرد واجب انتخابي فقط.

ووجه رئيس الجامعة، رسالة لطلاب وشباب الجامعة بضرورة تواجدهم والمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية وأن يدلوا بأصواتهم بأمانة وإخلاص باعتبارهم نصف الحاضر ومستقبل هذا الوطن.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.