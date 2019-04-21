لليوم الثاني على التوالي توافد أهالي مركزي أطفيح والصف على لجان الاستفتاء للتصويت على التعديلات الدستورية في الصباح الباكر، رافعين أعلام مصر مرردين هتافات "نعم للاستقرار" و"تحيا مصر".

وكان المشهد الأبرز للمرأة، والتي تصدرت المشهد الانتخابي وطوابير التصويت لدعم التعديلات الدستورية، حيث حرصت السيدات على الذهاب إلى اللجان مبكرا وبكثافة وطافت سيارات تحمل مكبرات صوت وتنشد أغاني وطنية لحث المواطنين على المشاركة.

كما شهدت شوارع مركزي أطفيح والصف والعياط العديد من المسيرات الشبابية الداعية لدعم التعديلات الدستورية حمل خلالها المشاركون لافتات دعم وتأييد.