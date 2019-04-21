كرم مهرجان "ملتقى الإبداع"، في دورته الأولى، كلا من داليا البحيري، وأحمد فريد، وهبة الأباصيرى، وشريف بدر الدين، حيث أقيم الحفل، تحت إشراف المصمم العالمي عمرو حلمى.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي أقيمت تحت شعار "الفنان الحقيقي عابر للتخصص".

وشهد ملتقى الإبداع حضور مجموعة من الفنانين بشتى مجالات الفنون، العمارة والتصميم الصناعي وتصميم الأزياء وتصميم الأكلات والفن التشكيلي والتمثيل والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، والطب، وذلك إيمانا وإثباتًا بأن الفنان الحقيقي عابر لكل التخصصات وقادر على الإبداع في أي مجالٍ كان.

وشارك في الحضور المصمم المعماري نبيل غالي وكريم مختجيان ومنتصر عبد المنعم وشريف مرسي وسارة الشايب ونضال بدر وإيهاب مختار ومصمم الأكلات محمود يوسف والدكتور محمد عماد وأحمد عمرو حلمي، ومصمم الأزياء محمد سامي وأكرم يسري، وينسق الورشة عمرو حلمي.