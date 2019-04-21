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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

أحدث الأخبار

افتتاح المعرض والملتقى الدولي للصناعات الطبية "ميد جيت 2019"

افتتاح المعرض والملتقى الدولي للصناعات الطبية "ميد جيت 2019"

إقبال كبير على لجان الاستفتاء في مدينة السلام

إقبال كبير على لجان الاستفتاء في مدينة السلام

رجاء الجداوي: "اللي مش هينزل الاستفتاء مايرجعش يقول محدش خد رأيي"

رجاء الجداوي: "اللي مش هينزل الاستفتاء مايرجعش يقول محدش خد رأيي"

رئيس اتحاد عمال قنا عن المشاركة في الاستفتاء: مظاهرة تاريخية

رئيس اتحاد عمال قنا عن المشاركة في الاستفتاء: مظاهرة تاريخية

تزايد أعداد الناخبين بلجان الحوامدية والبدرشين للتصويت في الاستفتاء

تزايد أعداد الناخبين بلجان الحوامدية والبدرشين للتصويت في الاستفتاء

بالصور| محافظ القليوبية للناخبين: أنتم الأبطال الحقيقيون

بالصور| محافظ القليوبية للناخبين: أنتم الأبطال الحقيقيون

اختيارات الوطن

من المصنع إلى اللجنة.. عمال السلام شاركوا في الاستفتاء بـ"هدوم الشغل"

من المصنع إلى اللجنة.. عمال السلام شاركوا في الاستفتاء بـ"هدوم الشغل"

بالفيديو| اللحظات الأولى لإلقاء القبض على مشتبه به في تفجيرات سريلانكا

بالفيديو| اللحظات الأولى لإلقاء القبض على مشتبه به في تفجيرات سريلانكا

إنفوجراف| أبرز استفسارات المصريين بالخارج حول الاستفتاء

إنفوجراف| أبرز استفسارات المصريين بالخارج حول الاستفتاء

تيريز.. حارسة عقار تفرغت بأحد السعف للاستفتاء مع أبنائها: صوتي أمانة

تيريز.. حارسة عقار تفرغت بأحد السعف للاستفتاء مع أبنائها: صوتي أمانة

بأعلام مصر وهتافات.. أطفال الزمالك يحثون المواطنين للمشاركة بالاستفتاء

بأعلام مصر وهتافات.. أطفال الزمالك يحثون المواطنين للمشاركة بالاستفتاء

بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

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