قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان أُغلقت بالفعل في عدد من الدول تباعا، كل دولة حسب التوقيت المحلي لها، وبدأت عملية الفرز والحصر العددي لمن حضر، وعدد الأصوات، والصحيح والباطل منها.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الحصر، يتم تحرير محضر بالإجراءات، وترسل إفادة بها إلى وزارة الخارجية، والتي بدورها تُرسلها إلى الهيئة لإعدادها ومراجعتها، وتُعلن نتائج تصويت المصريين في الخارج والداخل معا.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه غير مسموح للسفراء أو المشرفين على الانتخابات بالخارج، إعلان أي نتائج، لأن الهيئة هي المختصة فقط بالإعلان عن النتيجة.

وأشار إلى أنه وفقا للمؤشرات، توجد كثافة بشكل جيد جدا، في الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، ولكن ليس لديه نسب حتى الآن.

ولفت إلى أن ما شاهده من تفاعل للمصريين وتواجدهم أمام اللجان يؤكد أن الشعب المصري يتحد، ويظهر هذا الاتحاد مصر بالمظهر الحضاري الديموقراطي الوطني.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.