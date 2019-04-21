أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويفضل عدد كبير من المواطنين تكوين شنطة رمضان، بدلا من شرائها، استعدادا للشهر الكريم وفق الميزانية المتاحة، ولتقديمها للفقراء والمحتاجين.

ورصدت "الوطن" أسعار السلع الغذائية لتكوين شنطة رمضان بنفسك حسب الميزانية:

كرتونة رمضان بتكلفة 75 جنيها

زجاجة زيت "قلي" 700 ملل: 14 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات.

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيس سكر 1 كيلو: 8 جنيهات.

كرتونة رمضان بتكلفة 109 جنيهات

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كيس عدس أصفر مجروش 350 جرامًا: 3.75 جنيه.

كيس عدس بجبة 500 جرام: 8 جنيهات.

زجاجة زيت (قلي) 700 ملل: 14 جنيهًا.

زجاجة زيت ذرة 900 ملل: 20 جنيهات.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيس سكر 1 كيلو: 8 جنيهات.

كرتونة رمضان بتكلفة 143 جنيها

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

كيس فاصوليا بيضاء 350 جرام: 9 جنيهات.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيس سكر 1 كيلو: 8 جنيهات.

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كيس عدس أصفر مجروش 350 جرامًا: 3.75 جنيه.

كيس عدس بجبة 500 جرام: 8 جنيهات.

زجاجة زيت (قلي) 700 ملل: 14 جنيهًا.

زجاجة زيت ذرة 900 ملل: 20 جنيهات.

زجاجة زيت عباد شمس 900 ملل: 20 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كرتونة رمضان بتكلفة 248 جنيها

فرخة :30 جنيها.

كيلو بانيه: 70 جنيها.

كيس أرز بسمتي 1 كيلو: 25 جنيها.

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

كيس فاصوليا بيضاء 350 جرام: 9 جنيهات.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيس سكر 1 كيلو: 8 جنيهات.

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كيس عدس أصفر مجروش 350 جرامًا: 3.75 جنيه.

كيس عدس بجبة 500 جرام: 8 جنيهات.

زجاجة زيت (قلي) 700 ملل: 14 جنيهًا.

زجاجة زيت ذرة 900 ملل: 20 جنيهات.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.