تزايد أعداد الناخبين بلجان الحوامدية والبدرشين للتصويت في الاستفتاء

شهدت لجان دائرة مدينتي الحوامدية والبدرشين بمحافظة الجيزة، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية، للمشاركة في التعديلات الدستورية، والتصويت على الاستفتاء، حيث تزايد أعداد الناخبات بمختلف الأعمار السنية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتسهيل عملية التصويت على الاستفتاء، والقضاء على أي معوقات تهدد عملية التصويت إن وجدت.

قال بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين لـ"الوطن"، إن عملية التصويت على التعديلات الدستورية يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق التصويت على الاستفتاء، موضحا أن هناك تزايد ملحوظ فى أعداد الناخبين على العديد من اللجان الانتخابية بمدينة البدرشين، مطالبا جموع الشعب المصري بالنزول والمشاركة فى التصويت على الاستفتاء لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية.