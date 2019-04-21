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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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مشاركة واسعة لكبار السن في "استفتاء المستقبل" باليوم الثاني.. "علشان بلدنا وأولادنا"

مشاركة واسعة لكبار السن في "استفتاء المستقبل" باليوم الثاني.. "علشان بلدنا وأولادنا"

سفراء «القاهرة» فى الخارج: المصريون سطروا ملحمة وطنية

سفراء «القاهرة» فى الخارج: المصريون سطروا ملحمة وطنية

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أظهروا مشهدا حضاريا خلال أيام التصويت

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أظهروا مشهدا حضاريا خلال أيام التصويت

ضبط «مزور المرور» بتهمة التلاعب بعقود ومستندات ترخيص السيارات بالإسكندرية

ضبط «مزور المرور» بتهمة التلاعب بعقود ومستندات ترخيص السيارات بالإسكندرية

خبير سياسي: إقبال المصريين على اللجان يدل على وعيهم بالتغيير في مصر

خبير سياسي: إقبال المصريين على اللجان يدل على وعيهم بالتغيير في مصر

بالفيديو| والدة الراحلة غنوة تعتذر للفنانة أنغام  

بالفيديو| والدة الراحلة غنوة تعتذر للفنانة أنغام  

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قبل دخول رمضان.. أبرز 5 أماكن لشراء الفوانيس

للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

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من المصنع إلى اللجنة.. عمال السلام شاركوا في الاستفتاء بـ"هدوم الشغل"

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