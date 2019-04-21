قطع 250 مواطناً من واحة جارة «أم الصغير» مسافة 240 كم، أكثر من 384 ميلاً، إلى مقار لجان الاقتراع فى سيوة، اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام استفتاء التعديلات الدستورية، واستقبلهم أمام اللجان اللواء وفائى عبدالفتاح، رئيس المدينة، بعدما أمر اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مرسى مطروح، بتوفير أوتوبيسات لنقلهم من الواحة الواقعة فى عمق الصحراء الغربية.

وقال شيخ قبيلة الواحة، جبريل عمر حمزة سليمان، لـ«الوطن»، إن أبناء واحة الجارة أقدم واحات مصر اعتادوا تلبية نداء وطنهم فى كل انتخابات أو استحقاقات دستورية، موضحاً أن «الواحة تضم قرابة 250 مواطناً ممن لهم حق التصويت، حيث توجّهنا إلى اللجان المقيدين فيها للتصويت، وهى لجان مدرسة أغورمى، ومركز شباب سيوة، وسيدى رحيم، وآمون».

وأضاف: «جميع أبناء الواحة قالوا نعم للتعديلات الدستورية: «لأننا نقف دائماً مع الدولة ومع الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، خاصة أن جميع أجهزة الدولة تقف بجوارنا وتلبّى طلباتنا، وقلت للقيادات التنفيذية التى كانت فى انتظارنا أمام اللجان بسيوة، إن اللجان الخاصة بالتصويت لو كانت فى القاهرة «كنا هنروح عشان خاطر مصر طلبتنا».

وأوضح أن «الأوضاع فى واحة الجارة تغيرت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أفضل، لأننا كنا نقطع المسافة إلى سيوة فى عشرات الساعات على ظهر الدواب، حتى نحصل على احتياجاتنا الغذائية، لكن وفَّرت لنا الأجهزة التنفيذية حالياً سيارات لنقل البضائع وأسطوانات الغاز ومدارس ونقاط إسعاف».