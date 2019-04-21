ضبط «مزور المرور» بتهمة التلاعب بعقود ومستندات ترخيص السيارات بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المرور بالإسكندرية قيام أحد الأشخاص 38 سنة، حاصل على معهد فنى تجارى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لراغبى التعامل بها بمقابل مادى بغرض التهرّب من سداد الرسوم المستحقة فى تسجيل عقود البيع.

التحريات: المتهم متخصص فى "تزوير" أوراق منسوبة للحكومة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تردده على وحدة مرور محرم بك مستقلاً سيارة ملاكى.. وبحوزته 14 توكيلاً رسمياً عاماً فى إدارة السيارات «من بينها 3 توكيلات دون بيانات»، و24 صورة ضوئية من توكيل رسمى عام فى إدارة السيارات، و9 عقود بيع سيارة، من بينهم 4 عقود، دون بيانات ممهورة بشعار الجمهورية و7 مذكرات فقد لرخص التسيير منسوب صدورها لأقسام الشرطة وشهادة الوفاء بالغرامات فى قضايا المرور، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وشهادة مؤقتة منسوب صدورها لأحد المعاهد دون بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وخطاب استخراج شهادات بيانات لفك الضبط دون بيانات، ممهور بخاتم شعار الجمهورية (جميعها مصطنعة وأختام مقلدة)، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال اصطناع المحررات الرسمية لاستخدامها فى نقل وقيد وتجديد عدد من المركبات.