حرصت أسر الشهداء على المشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور لليوم الثانى، وتصدّرت أسر الشهداء صفوف المشاركين وتوافدت على لجان الاستفتاء فى مشهد التحم معه المواطنون، معربين عن تقديرهم لقيمة الشهادة وتضحيات الشهداء فى سبيل الوطن، وأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية وفاء لدمائهم.

وقال الحاج حمدان عبود، والد الشهيد مازن، أحد أبطال كمين كرم القواديس بشمال سيناء، إنه شارك وزوجته فى الاستفتاء ودعا جيرانه وأقاربه للمشاركة الإيجابية، وأضاف: «ده حق البلد علينا، نشارك فى رسم مستقبل أولادنا، وعشان الريس يكمّل مسيرة البناء اللى بدأها، وعشان يجيب حق الشهيد ويقتلع الإرهاب من جذوره».

زوجة الشهيد "إدريس" فى مسيرة إلى لجان الاستفتاء: "إحنا فى ضهر البلد"

وانطلقت مسيرة لأسر وأبناء الشهداء فى محافظة الدقهلية إلى لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة أحمد زويل الإعدادية بالمنصورة، وخلال المسيرة قالت منى الفار، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير إدريس: «كلنا بنقول نعم لمصر وللجيش وللشرطة وللشهداء الذين ضحوا بكل غالٍ حفاظاً على أرض الوطن، وشكراً لكل واحد حمى البلد، وللشهداء اللى سابونا علشان نكمّل المشوار».

وأضافت زوجة الشهيد: «نزلنا تضامناً مع دم الشهداء وعلشان نقول نعم للتعديل الدستورى، وإننا فى ضهر بلدنا وضباطنا وجنودنا اللى بيحاربوا بره وجوه».

ولم تخلُ لجنة من أسر الشهداء الذين تمتلئ بهم قطاعات الإسماعيلية، حيث وُجدت أسرة الشهيد محمد بغدادى فى لجنة القصاصين، وأكد والده حرصه على الخروج بأسرته كاملة، حتى يتشرف به نجله الشهيد فى استكمال تأدية واجبه الوطنى.

والدة الشهيد "حجازى" للمواطنين: شاركوا.. ضحينا بأولادنا علشانكم

وشهدت لجان مدينة فايد توافد أسرة الشهيد مصطفى العقاد للتصويت، ووجهت التحية لرجال الجيش والشرطة والقضاء.

وقالت لهم: «أنتم تستكملون مسيرة الشهداء». وشهدت لجان قرية نفيشة أسرة الشهيد محمد أوتاكا بحضور والدته وشقيقاته، وأكدن أنهن يسرن على نهج شقيقهن الوحيد الذى أحب بلده والتحق بالشرطة للتضحية فى سبيل الوطن ومات شهيداً، وأعربت أمهات عدد من شهداء محافظة كفر الشيخ عن فخرهن بما يجرى على أرض الواقع من مشروعات قومية ومحاربة الإرهاب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت منى مصطفى، والدة الرائد الشهيد مصطفى سمير بدوى، الذى استشهد على يد بلطجى أثناء خدمته عام 2017، إنها ذهبت للتصويت من أجل الاستقرار ولأن هذا واجبها نحو بلدها، فابنها ضحّى بحياته من أجل البلد، وعلينا أن نكمل مسيرته فى العطاء، مضيفة: «حرصت على المشاركة علشان نؤكد للعالم إننا خلف بلدنا ورئيسنا».

وأكدت سعيدة عبدالحميد، والدة الشهيد الرائد كريم أبوزامل، الذى كان معاوناً لمباحث قسم شرطة العلمين بمرسى مطروح واستشهد عام 2015 إثر إصابته بطلق نارى فى حادث إرهابى، أنها حرصت على المشاركة لأنها شعرت بأن حق ابنها وزملائه من الشهداء يعود مع كل مشروع قومى.

وقالت نجلاء زوجة العميد عامر عبدالمقصود الذى استشهد فى أحداث كرداسة إنها أدلت بصوتها فى اللجنة التى تحمل اسمه بمنطقة الدقى بالجيزة، واصطحبت معها أولادها، مشيرة إلى أن المشاركة فى الاستفتاء أقل شىء يمكن تقديمه لمصر حفاظاً على أمنها واستقرارها، داعية جموع الشعب للمشاركة بقولها: «إحنا كأسر شهداء أكتر ناس اتكوينا بنار عدم الاستقرار، وندرك جيداً أهمية المشاركة كنوع من الثأر لدماء الشهداء».

ودعت سهام صلاح، والدة الرائد أحمد حجازى، الذى استشهد عام 2014 إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء، الشعب المصرى للتصويت فى الاستفتاء، ومشاركة القيادة السياسية فى صنع مستقبل مصر، وقالت: «شاركوا علشان حق ولادنا، مصر بتناديكم، ضحينا بأولادنا من أجلكم كلكم، وجه الوقت لرد الجميل لمصر، أرجوكم ضيّعوا الفرصة على من يعادى الوطن وشاركوا وقولوا رأيكم».

«الوطن باقٍ ونحن راحلون»، قالها المهندس عادل مصيلحى، عقب الإدلاء بصوته داخل المدرسة التى تحمل اسم نجل شقيقه الشهيد المقدم محمد وحيد حبشى، بمدينة المنيا. وقال عم الشهيد إن أفراد عائلة «مصيلحى» شاركوا فى الاستفتاء لأن هذا واجب وطنى ودينى، مؤكداً أن الشهيد كان محباً لوطنه لأبعد حد.

وأدلى أحمد عدلى محمد مصطفى بصوته فى المدرسة التى تحمل اسم شقيقه الشهيد عمر عدلى محمد مصطفى، بمركز مطاى.

وشاركت فى التصويت المهندسة ندى حسن أحمد، زوجة الرائد أحمد الشبراوى، رئيس عمليات الكتيبة 103، الذى استشهد بالعريش فى 2017، واصطحبت زوجة الشهيد ابنها «عمرو»، وقالت إنها حرصت على الإدلاء بصوتها كواجب وطنى.