أجرت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، فحصا للبلهارسيا للتلاميذ بـ20 مدرسة ابتدائية، في إطار تقديم العلاج المجاني وارتقاء العمل نحو تحسن الخدمة الطبية.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، إن إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية أجرت خلال الأيام الماضية فحص لطلاب 20 مدرسة ابتدائية من المدارس الواقعة بالظهير الريفي والصحراوي للإسكندرية بمناطق المنتزه ووسط وشرق والعامرية.

وأوضح "عثمان"، أنه تم أخد 2000 عينة عشوائية لليول والبراز تم فحصها باستخدام تقنية Circulating Cathodic Antigen، وهي تقنية أحدث وأكثر دقة من التقنيات المعتادة تعتمد على الكشف عن الأجسام المضادة لطفيل البلهارسيا بعد فصلها كهربائيا، حيث بلغت نسبة الإصابة بطفيل البلهارسيا 1.5% من إجمالى الحالات التى تم فحصها.

من جانبه قال الدكتورهشام الفيشاوي، مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنه تم تقديم العلاج للمصابين فور ظهور نتيجة التحاليل الطبية، كما تم وضع خطة يبدأ تنفيذها مع بداية العام الدراسى القادم تعتمد على التثقيف الصحى بمسببات المرض وطرق الوقابة منه مع استمرار متابعة الحالات خاصة بالمناطق الواقعة على الحدود بين الإسكندرية والمحافظات المجاورة.