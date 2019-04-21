استقبل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، قبل قليل، طالبة بكلية التربية الرياضية للبنات، إثر إصابتها في حادث سير بأحد الطرق بمحافظة القليوبية.

وفور علم إدارة الجامعة بالحادث، تم نقل الطالبة على وجه السرعة إلى المستشفى التخصصي، وتم عمل جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لها، فور وصولها، والتوصل إلى تشخيص الحالة، ووضع برنامج العلاج المناسب، ووضعها تحت الرعاية الطبية بإشراف الدكتور محمد فتحي عيسى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الأزهر.

من جانبه، قام الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، برفقة الدكتور وليد الدمرداش، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، بزيارة الطالبة للاطمئنان عليها، ومتابعة توفير كل المتطلبات اللازمة لاستكمال مراحل علاجها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأعربت أسرة الطالبة عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على هذه اللفة الإنسانية الكريمة، بتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لابنتهم، والتي خففت عنهم الكثير من آلامهم وصدمتهم إثر الحادثة الأليمة التي وقعت لابنتهم مساء اليوم.