أدلت سفيرة مصر في قبرص مي طه خليل منذ قليل، بصوتها فى استفتاء التعديلات الدستورية لعام 2019، وذلك داخل سفارة جمهورية مصر العربية فى قبرص، وتواجد معها فى اللجنة الانتخابية عدد من الأسر المصرية المقيمة فى قبرص.

وبدأت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج منذ يوم الجمعة الماضية وتنتهى اليوم، ويذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 من الناخبين.

واستغرق مجلس النواب شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.