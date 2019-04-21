نعى المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام الدكتور سعيد المصري، المترجم والشاعر الكبير بشير السباعي، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.

وحمل بيان المجلس الأعلى، إشادة بمسيرة الراحل الكبير في الوسط الثقافي، إذ جاء فيه: "عاش الراحل عمرا من العطاء الثقافى والإبداعى الذي سيظل في ذاكرة محبيه يذكرونه بكل اعتزاز وتقدير ولد بشير السباعي في 15 يناير 1944م بالشرقية، و هو شاعر وناقد ومترجم مصري، نقل عن الروسية والإنجليزية والفرنسية نحو سبعين عملاً إبداعيًّا وفكريًّا".

حصل السباعي على درجة الليسانس من كلية الآداب - جامعة القاهرة - قسم الدراسات الفلسفية والنفسية 1966 وحصلٌ على جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافي السوفيتي بالقاهرة 1971 كنا توج بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، عن أفضل ترجمة عربية عام 1995 حصلٌ على جائزة مؤسسة البحر المتوسط للكِتاب 2007 وحصل على جائزة رفاعة الطهطاوي من المركز القومي للترجمة 2010.