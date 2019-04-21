قال الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية هاجمت التعديلات الدستورية قبل أن تقدم في البرلمان، موضحًا أن الجماعة زعمت أن هذه التعديلات تستهدف شيخ الأزهر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، خلال التغطية الخاصة المذاع عبر فضائية "المحور": "الإخوان يحاولون التأثير على مؤسسات الدولة المصرية وتعطيل النمو والتنمية التي تحدث في مصر".

وتابع: "الشعب المصري أصيل ومحصن ضد الفتنة ومنحه الله سبحانه خصائص، حيث إن مصر البلد الوحيد الذي تجلى بها الله، كما أن خير أجناد الأرض في مصر، حتى أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها شملت جميع المصريين، لأنهم مجندين في الجيش، وستخرج مجموعات وتليها الأخرى للخدمة في القوات المسلحة".

وأردف: "حزب مستقبل وطن استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وكل مؤسسات الدولة مستهدفة، مثل القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأحزاب التي تؤيد 30 يونيو، وبالرغم من ذلك انتشر حزب مستقبل وطن وأصبح يمتلك فاعلية قويًا".

وواصل: "الحزب أصبح يؤدي دورًا وطنيًا مهمًا وبات يتفاعل مع الشارع المصري وهو ما كنا نفتقده، وهو حزب شاب لديه القدرة على التفاعل والنجاح، وهذا النجاح يزعج الكثيرين".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.