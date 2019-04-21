قال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه لا يوجد دستور في العالم لم يجر تعديله، مشيرًا إلى أن الدستور السماوي هو فقط الذي لا يُعدَّل.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، خلال التغطية الخاصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، عبر فضائية "المحور"، أنه نتيجة لتغير المجتمعات والأحداث، جعلت ما كان صالحًا للأمس ليس صالحا لليوم، وما يصلح لليوم قد لا يكون صالحا للغد.

وواصل: "قضية التعديلات بدأت منذ اليوم الأول لانتخاب مجلس النواب الحالي، وكان هناك وجهات كثيرة حيث تحدث النواب عن أهمية الكثير من التعديلات، ولم نعدل موادا أخرى كان يجب تعديلها".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.