"أنا من بولاق الدكرور والعجلة رفيقة رحلتي في الحياة".. بهذه الكلمات بدأ حنفي محمود، حديثه بعدما أدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة الشهيد بميدان الجيزة.

ويقول حنفي البالغ 78 عاما، إنه يطوف بدراجته التي رفع عليها علم مصر، وقطعة من الفلين لصق عليها صور وأسماها قائمة الشرف تضمنت الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشير محمد حسين طنطاوي والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق.

ويضيف الرجل السبعيني لـ"الوطن": "الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من وقف معه ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، وحموا ثورة 30 يونيو من براثن الجماعات الإرهابية، ولهذا شاركت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

وتابع: "أنا رجل بالمعاش وأتابع جميع الأخبار يوميا، وقرأت جميع المواد التي يتم الاستفتاء عليها، وقمت بالتصويت على نعم بالدستور حتى يكون لي دور في مساندة البلد الذي أتمنى أن ينعم بمزيد من الاستقرار، فالدستور يضمن معيشة كريمة لأبنائي وأحفادي، ومن يروج أن التعديلات الدستورية على مدة الرئاسة فقط فهو إما حاقد ولا يريد تقدم البلد أو مضلل ويستغل عدم معرفة بعض المواطنين بالتعديلات".

واختتم حنفي حديثه لـ"الوطن": "لم أتردد لحظة واحدة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقمت بتنظيف الدراجة التي لا أتحرك بدونها فهي خليلتي في الشوارع بعدما أصبحت على المعاش، ولوحة الشرف أعتبرها واجبا لرد جميل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تزين صورته مقدمتها".