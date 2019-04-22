مقتل عاملة إغاثة بريطانية بهجوم مسلّح في شمال نيجيريا

قتلت عاملة إغاثة بريطانية ومرافقها النيجيري، وخطف أربعة نيجيريين آخرين، في هجوم مسلّح استهدف فندقهم في شمال نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال ياكوبو سابو المتحدّث باسم حكومة ولاية كادونا للصحفيين، إنّ مسلّحين هاجموا فندق "كاجورو كاسل ريزورت" الواقع في منطقة جبلية على بعد 60 كلم جنوب شرق مدينة كادونا، وأضاف أنّ "المهاجمين حاولوا دخول الفندق لكنهم فشلوا فأطلقوا النار من على تلّ مشرف على الفندق" مما أسفر عن مقتل عاملة الإغاثة البريطانية ومرافقها النيجيري، وأوضح المتحدّث أنّ المهاجمين "خطفوا خمسة نيجيريين آخرين تمكّن أحدهم من الفرار لاحقاً"، بحسب "سكاي نيوز".

والقتيلة البريطانية تدعى فاي موني، وتعمل لحساب منظمة "ميرسي كوربس" الإنسانية الدولية.

وقال مسؤول في المنظمة غير الحكومية في بيان الأحد، إنّ "فاي كانت خبيرة في الاتصالات والتعليم متفانية في عملها"، مشيراً إلى أنّها بدأت العمل لحساب ميرسي كوربس منذ عامين تقريباً.

وتشهد ولاية كادونا كما سائر أنحاء شمال غرب نيجيريا تزايداً في عمليات الخطف من أجل الفدية.