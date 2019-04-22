السفير المصري بموريتانيا: مشاركة فعالة من أعضاء الجالية في الاستفتاء

قال السفير المصري لدى موريتانيا أحمد سلامة، إن عمليات التصويت على التعديلات الدستورية، التي اختتمت في موريتانيا، الأحد، شهدت مشاركة فعالة من جانب الجالية المصرية.

وأضاف سلامة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عمليات الاقتراع اتسمت بالإيجابية والمشاركة الفعالة من أبناء الجالية المصرية المقيمين في موريتانيا، لافتا إلى بدء عمليات فرز الأصوات وجار حصرها من أجل إخطار الجهات المختصة في القاهرة بنتيجة الفرز وأعداد الناخبين.

وأوضح أن أبناء الجالية المصرية شاركوا في الاستفتاء من نواكشوط وبقية المحافظات الموريتانية، تعبيرا عن حبهم لبلدهم وحرصا على أداء واجبهم الوطني، وكان الناخبون من أبناء الجالية المصرية في موريتانيا توافدوا طيلة ثلاثة أيام "الجمعة والسبت والأحد" على السفارة المصرية في نواكشوط للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الاثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.