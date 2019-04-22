لجان النزهة تستقبل الناخبين في ثالث أيام الاستفتاء

فتحت لجان دائرة النزهة، المتمثلة في مدارس عبدالعزيز آل سعود، والشهيد الطيار محمد رفعت، في ميدان المحكمة، ومدرسة العروبة الرسمية ومدرسة يوسف السباعي بشارع هارون الرشيد، أبوابها لاستقبال المواطنين ممن لهم حق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في ثالث وأخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط انتشار أمني وشرطي بمحيط اللجان لتأمين سير عملية الاستفتاء.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الأول، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي اليوم، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.