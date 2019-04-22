بدا الناخبون في محافظة كفر الشيخ، في التوافد على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في يومها الأخير، وسط تواجد من قوات الشرطة والجيش لتأمين اللجان.

وتستقبل 579 لجنة فرعية، مليوني و186ألف و410 ناخباً، وتضم المحافظة 14 لجنة عامة، و526 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة وتسهيل وصول الناخبين.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، في تصريحات صحفيه له، إن 579 مستشاراً وقاضيا سيشرفون على الانتخابات بواقع قاضي لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بـ70 مستشاراً في اللجان العامة، بالإضافة لوجود 15 مستشاراً احتياطياً.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.