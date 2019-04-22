محافظ كفر الشيخ: الإقبال على التصويت في الاستفتاء مشرف

محافظ كفر الشيخ:الإقبال على التصويت فى الاستفتاء "مشرف" والأجواء هادئة قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فى تصريح ل"الوطن"، إن إقبال لمواطنين على التضويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية"مشرف"ويسير وسط اج

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، إن إقبال المواطنين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية "مشرف" ويسير وسط أجواء هادئة، ويدل على وعي المواطنين بأهمية المشاركة في العرس الديمقراطي، مضيفا أنه يتابع غرف العمليات الفرعية.

أضاف المحافظ، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، جرى فتح جميع صناديق الاقتراع بمعرفة المستشارين على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع المستشار سعد السعدني رئيس اللجنة المشرفة على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة، وهو اليوم الثالث لعملية التصويت على الاستفتاء، مناشدا الأهالي بالنزول والمشاركة.

أكد أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستوري في الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشار إلى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.