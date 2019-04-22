"التموين" تطلق المنتدى الأول للعلامات التجارية يونيو المقبل  

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ممثلة في الجهاز ستطلق الدورة الأولى للمنتدى السنوي "مستقبل العلامات التجارية في إحداث تنمية مستدامة في مصر" خلال شهر يونيو المقبل، وبالتعاون مع شركة "ماسوكو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة.

وقال "عشماوي" في بيان صادر اليوم، أن المنتدى يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في تنمية سوق العلامات التجارية كإحدى آليات ضبط الاسواق وحماية مصالح المستثمر والمستهلك، مبينا أنه يستعرض كيفية الحفاظ على المنتج الأصلي وحمايته من التقليد والتدليس، الأمر الذي ينعكس على تعظيم جودة المنتج للمستهلكين بالأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن الوزارة والجهاز أنجزا الكثير من المهام في هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك حزمة من الآليات والإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية وميكنتها وربطها بشبكة معلوماتية؛ تسهم في سرعة الاستدلال على العلامة وتسجيلها.

وأكد أن الجهاز أنهى تسجيل 150 ألف علامة تجارية إلكترونيا من أصل 400 ألف علامة موجودة لديه حتى الآن، مبينا أنه سيجرى استكمال استكمال الأرشفة الإلكترونية لباقي العلامات التجارية.

وأوضح أن الجهاز يعمل على تسهيل إجراءات تسجيل النماذج الصناعية والتي تقدر بـ30 ألف نموذج ، كما يتخذ اتخاذ إجراءات من شأنها البدء في تفعيل تدابير تسجيل المؤشرات الجغرافية.