نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، اليوم، قافلة طبية للكشف المجاني، استمرت لمدة يومان بقرية العطواني بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم إجراء الكشف الطبي على 1109 مواطن، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل الطبية بالمديرية، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية بالمجان، وعقد ندوات توعية للأهالي.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنظيمها تباعا بالمنطقة النائية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبنائها.