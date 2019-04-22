تصدر كبار السن من الرجال والسيدات، مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ثالث أيام التصويت بالبحيرة، وشهدت اللجان إقبالا ملحوظا من كبار السن، للإدلاء بأصواتهم في أخر أيام الاستفتاء.

وأكد المواطنون حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الذي تشهده الدولة، وسط أجواء من الفرح.

ويجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في 18 لجنة عامة بالبحيرة، تضم 716 مركزا انتخابيا و908 لجان فرعية، وتبلغ الكتلة التصويتية بالمحافظة 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا وناخبة، بنسبة 6.36% من إجمالي الناخبين على مستوى الجمهورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.