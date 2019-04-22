قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ التعليمات كانت واضحة لجميع القضاة، بأنّ تستقبل لجان الوافدين كل المقيمين في محافظة غير محافظتهم، وأضاف: "ممنوع قانونا أنّ تستقبل لجنة داخل محافظة، اسم مقيم في المحافظة ذاتها، لكن موجود في لجنة أخرى".

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ الموجودين في "القرية الذكية" بمحافظة الجيزة من أبناء محافظة القاهرة، يستطيعون التوجه إلى أقرب لجنة في محافظة القاهرة.

وتابع نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ اليوم آخر أيام الاستفتاء في جميع اللجان، وستظل تعمل حتى مغادرة آخر ناخب في المركز الانتخابي، لكن لن يكون هناك يوم رابع في الاستفتاء، واللجان ستعمل حتى يتمكن آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.