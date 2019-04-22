قال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، إنّ عملية التصويت بالاستفتاء تسير على أكمل وجه، وهناك إقبال كبير على لجان التصويت.

وأضاف عبد الجابر خلال مداخلة هاتفية مع قناة dmc، أنّه تم التواصل مع رئيس المحكمة الابتدائية في بني سويف، وتم تعزيز القضاة في اللجان بزملاء آخرين لمساعدتهم، بالتزامن مع الإقبال الشديد للتصويت على التعديلات الدستورية.

وأوضح عبدالجابر أنّه تفقد العديد من اللجان في مختلف المراكز والمدن، وعملية الاستفتاء يسودها شعور عال بالحماس والوطنية، مؤكدا عدم رصد أي عقبات في عملية الاستفتاء، سوى بعض الأمور البسيطة، التي تم التدخل لحلها بالتنسيق مع قيادات الشرطة والجيش.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة. وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.