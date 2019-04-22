ألقت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات القبض على 5 تجار مخدرات خلال حمله أمنيه في الخصوص وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية.

وردت معلومات سرية للواء هشام سليم، مدير المباحث، تفيد بقيام 5 عاطلين بالإتجار في المخدرات على نطاق واسع، تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

وجري تشكيل فريق بحث قادة العميد يحي راضي، رئيس مباحث القليوبية، وقامت حمله قادها العقيد محمد عامر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وتمكنت من القبض على المتهمين وهم " ش. أ " 22 سنة أثناء قيامه بترويج المخدرات بمنطقة الأمير دائرة قسم الخصوص وبحوزته 200 جرام حشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالي وتم ضبط "م .ر" وشهرته "مزرعة " 37 سنة بمنطقة القناطر الخيرية وبحوزته كيلو ونصف حشيش ومبلغ مالي وفى مدينة شبرا الخيمة.

وألقي القبض على كلا من " ي. ع " 33 سنة عاطل و " ع. م. ع " 30 سنة وبحوزتهما 500 جرام حشيش ومبلغ مالي واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.

كما تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ "خدمة القطاع الأول الدائري، من ضبط المدعو" ا. ط .س " وبحوزته 10 قطع حشيش تزن حوالي 50 جرام وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي بقصد الاتجار.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.