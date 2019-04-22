قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن الإقبال على المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية بمحافظة السويس نسبه مرضية جدا، مضيفا "أعول على أهالي السويس في نسبة المشاركة، وخصوصا أن محافظة السويس من أكثر محافظات السويس بنسبة التعليم، وأقلها بنسة الأمية، وبالتالي نوع الثقافة لدى شعب السويس كبيرة جدا، وبالتالي هو يستطيع التفرقة بين ماهو صحيح وما هو خاطئ".

وتابع محافظ السويس، خلال حديثه على شاشة قناة "ten"، أن المشاركة في استفتاء تعديل الدستور هو نوع من أنواع الحق، وليس معنى المشاركة هو الإدلاء برأي محدد، مؤكدا أنه يجب على المواطنين المشاركة والتصويت سواء بنعم أو لا، مشددا على أن المحافظة استعدت بشكل كبير لاستفتاء تعديل الدستور، وهو ما انعكس على سلاسة العملية الانتخابية التي تسير بسهولة ويسر.

واستكمل محافظ السويس، أنه يحضر للمرة الأولى استفتاء بالمحافظة أو انتخابات بشكل عام، ولكنه تفاجأ بحضور الشباب بشكل كبير، مشيدا بوعي الشباب بالمحافظة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.