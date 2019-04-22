تسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، نتائج تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تلقت أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، من خلال وزارة الخارجية.

وأضاف لاشين لـ"الوطن" أنّ البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج أرسلت محاضر فرز اللجان في الخارج لوزارة الخارجية، والتي سلّمتها بدورها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنّ الهيئة ستعلن نتائج تصويت المصريين في الخارج في ذات الوقت الذي سيتم فيه إعلان النتائج في الداخل.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنّ القانون حدد موعد إعلان نتيجة الاستفتاء خلال 5 أيام من انتهاء التصويت في الداخل، أي بحد أقصى 27 أبريل الحالي، موضحا أنّ الهيئة تعكف حاليا على مراجعة الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج، لإضافتها لأصوات المصريين في الداخل، عقب غلق باب التصويت مساء اليوم وفرز الأصوات.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.