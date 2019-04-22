قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، منح رحلة عمرة لإحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي جاءت إلى لجنتها الانتخابية على كرسي متحرك برفقة أحد ذويها، وذلك أثناء تفقده لإحدى لجان الاستفتاء بقرية بغداد بمركز باريس.

وكان محافظ الوادى الجديد قرر أمس صرف مكافأة مالية لأحد الشباب لإصراره على المشاركة في الانتخابات رغم إصابته في يده، كما أكد أن هناك مكافآت لمراكز الشباب التي ستشهد أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات.

وقال المحافظ، أن إجمالي المواطنين الذين لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية بالوادي الجديد يبلغ 173724 موزعين على 61 لجنة انتخابية و5 لجان عامة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.