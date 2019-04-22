شهدت شوارع الجيزة مسيرة بالأعلام، شارك فيها قيادات مديرية تعليم الجيزة لدعم التعديلات الدستورية ودعوة المواطنين والعاملين والمدارس على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل غد أفضل.

تقدّم المسيرة خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمود الفولي وكيل مديرية التعليم بالجيزة، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، بمشاركة عدد من النواب المحترمين، مثل النائب منتصر رياض،، والنائب محمد إسماعيل.

وتصادف مرور المسيرة أمام مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، ومدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، والتي تواجد فيها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جولته على لجان الاقتراع، إذ حرص على مصافحة الناخبين وتحية المواطنين.